di Marco Agrusti

LAS VEGAS - Al Ces, la più importante fiera tecnologica al mondo, c'era anche uno spicchio di Cordenons. Il comune friulano è stato rappresentato da una delle start-up maggiormente rappresentative di tutto il panorama nazionale. É la Bentur, la prima società del pordenonese nata senza l'intervento del notaio. L'atto di nascita fece notizia un anno fa, mentre a dodici mesi di distanza la piccola azienda cordenonese ha spiccato il volo, e a Las Vegas ha presentato Spirugrow, un elettrodomestico di design per la coltivazione di alghe.



Nello specifico, l'alga è la pregiata Spirulina. L'elettrodomestico è gestito da un sistema completamente automatizzato che fornisce la Spirulina fresca ogni mattina, semplicemente premendo un pulsante. Fino a oggi, l'alga in questione si trova sotto forma di scaglie, capsule o compresse. Dal momento che ha una durata di 24 ore dopo essere stata estratta dall'acqua, mantiene un contenuto antiossidante superiore e garantisce valori nutrizionali più elevati rispetto al prodotto essiccato.



La vera innovazione portata da Bentur è rappresentata da un elettrodomestico del costo di 600-700 euro. Spirugrow è molto facile da maneggiare, fornisce luce, CO2 e tutti i nutrienti che contribuiscono alla creazione di un ambiente adatto per la crescita delle alghe, eliminando la necessità per l'utente di essere un pollice verde. Un chilo di spirulina ha un costo che varia da 150 a 250 dollari, mentre la sua durata di conservazione è di 24 ore. Spirugrow offre, invece, una quantità quotidiana di alga fresca, nel giusto dosaggio, permettendo all'utente di risparmiare molto denaro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA