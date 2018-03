Badanti sempre più infedeli: nelle case spariscono ori e pellicce

di Alberto Comisso

PORDENONE - Svolgono un lavoro fondamentale, per non dire indispensabile. E, senza il loro aiuto (retribuito), parecchie famiglie si troverebbero a dover gestire situazioni complesse per non dire difficilissime. Sono le, figure professionali che si occupano dell'assistenza.Ma attenzione: anche in questo settore non mancano le. Nulla in confronto a Gorizia dove qualche anno fa una slovena aveva sottratto 317mila euro ad un'anziana che assisteva. Nella Destra Tagliamento i(commessi dalle colf), rispetto al passato, sono. Quelli che vengono denunciati riguardano, soprattutto,. «Avevo contattato, non tramite un'agenzia ma attraverso il passaparola, una badante rumena per mio padre che racconta la figlia, che abita a Fiume Veneto , essendo venuta a mancare mia madre, era rimasto solo in casa. Nulla da eccepire sulla professionalità di quella donna ma, con il passare del tempo, io e mio marito ci siamo accorti che dalla camera da letto matrimoniale erano spariti alcuni gioielli, appartenuti a mia madre, che lei stessa custodiva all'interno di un cofanetto»...