PORDENONE - Sono tornati. E in pochi giorni hanno già fatto una serie di razzie e vandalismi che hanno messo nuovamente in allarme le forze dell'ordine. Già, perché o ragazzi terribili, la baby gang del centro città è tornata in azione. Non solo. Sono stati pure immortalati sulle telecamere interne del parcheggio Gsm di via Oberdan. Ma questa è solo l'ultima di una serie di scorrerie notturne. L'ultima, infatti, è avvenuta l'altra notte proprio nel parcheggio in questione.

Almeno cinque persone, tutti ragazzi, sono stati ripresi all'interno della struttura mentre spostavano una moto, poi uno scooter per lasciarlo sulla rampa di accesso a terra. Non contenti hanno preso alcuni estintori e hanno sparso la schiuma sull'intero piano del parcheggio riempiendo almeno due , tre auto. Poi se ne sono andati. Pochi giorni prima, però, era stata presa di mira la macchinetta con il caffè, le bibite e i dolcetti che si trova sempre all'interno del parcheggio Oberdan. Hanno cercato di forzarla e di rompere il vetro. Il giorno prima il tentativo era stato fatto in quella dell'autostazione. Insomma, una serie di uscite che fanno sospettare che dopo un periodo in cui c'era stata calma, ora le cose potrebbero essere cambiate.

IL PRESIDENTE

«Fortunatamente - spiega Antonio Consorti, amministratore unico di Gsm, la società che gestisce i parcheggi in struttura - i danni non sono stati notevoli. Certo, la pulizia del piano (è rimasto chiuso, sarà riaperto solo nel pomeriggio di oggi ndr) costerà, ma fortunatamente rispetto an quello che avrebbero potuto fare, i danni sono limitati. Resta il fatto - va avanti - che questo è un periodo in cui sarà necessario tenere gli occhi bene aperti perchè sono già diversi giorni che questo gruppo di ragazzi si sta facendo sentire. la polizia è venuta a prendere i filmati - ha spiegato - credo che sapessero già chi erano, almeno così mi è sembrato. Speriamo che li individuino».



INFORMATIVA

L'amministratore ha già segnalato il fatto al sindaco Ciriani che si è detto preoccupato perchè in questo momento, con le ferie natalizie alle porte, non c'è proprio bisogno di vandalismi, furti e botte sulle strade. Anche per questo nel prossimo Comitato per l'ordine e la sicurezza in città, il prefetto, molto sensibile a bloccare sul nascere eventuali recrudescenze della baby gang, darà indicazioni chiare alle forze dell'ordine di controllare e vigilare ancora con maggior attenzione. L'obiettivo è di riuscire a prevenirli, anche se ovviamente non sarà facile, ma il fatto che il territorio cittadino sarà battuto da volanti della Polizia di Stato, gazzelle dei Carabinieri, auto della polizia locale e della Guardia di finanza, dovrebbe aumentare ulteriormente il perimetro della sicurezza.



LA PREOCCUPAZIONE

Oltre ai soliti bersagli che vengono presi di mira, in questo periodo ci sono le casette in piazza XX Settembre, ma c'è anche la pista di pattinaggio su ghiaccio, così come gli addobbi e gli alberi di Natale. Tutti potenziali bersagli per chi, come hanno dimostrato più volte, non hanno nulla da perdere e si divertono a spaccare, rubare, imbrattare e magari causando anche delle risse. Per questo il sindaco chiederà un controllo capillare del centro città in modo da evitare brutte sorprese durante il periodo natalizio.



COMITATO

Già questa settimana saranno potenziati i controlli in città e potrebbe essere fatto anche il Comitato per l'ordine e la sicurezza, in modo da cercare di mettere in sicurezza le aree in cui sono stati previsti gli eventi.