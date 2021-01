Maiale in fuga per il paese. Il proprietario è stato multato

AZZANO - Sono rimasti a dir poco sorpresi ieri mattina gli agenti della Polizia locale dalla telefonata che segnalava un maialino thailandese nero, di oltre 60 chili, a passeggio in viale Rimembranze. Alcuni automobilisti si sono fermati e hanno lanciato l'allarme maiale in fuga. Si tratta di un suino di piccola taglia (dai 40 ai 90 chili) che negli ultimi anni si è diffuso in Europa anche come animale da compagnia. Gli agenti, giunti sul posto, lo hanno dunque bloccato per evitare che causasse incidenti. Nel frattempo gli agenti hanno scoperto un buco nella recinzione di una casa, capendo che il maialino l'aveva sfondata per scappare in strada. Hanno suonato al campanello, ma il proprietario non c'era.



MESSO IN GABBIA

I vigili, dopo aver atteso a lungo il proprietario, hanno deciso di recuperare l'animale. Lo hanno rinchiuso nella gabbia, lo hanno caricato su un furgone e portato per alcune ore all'autoparco comunale, mancando in regione strutture adeguate per tenere gli animali domestici vaganti. Dopo qualche ora è arrivato il proprietario a riprendersi il maialino affamato.



L'AMARA SORPRESA

Il proprietario è stato però multato con una sanzione amministrativa da 50 euro per la mancata custodia dell'animale e ha subito promesso di riparare la recinzione. Il maialino è un animale socievole, gradisce la presenza di cani e gatti. Necessita di spazi all'aria aperta e di abbondante acqua, che usa per i frequenti bagni: si lava spesso e tende a sporcare lontano dai luoghi in cui vive. Onnivoro, è diffuso nelle fattorie didattiche e, oggi, anche in qualche casa privata azzanese.



I FUOCHI

Inoltre, la Municipale è sempre a caccia dei cittadini che, in barba ai divieti, bruciano sterpaglie e non solo all'aperto. Nei giorni scorsi alcuni residenti di via Del Donatore hanno segnalato agli agenti un odore acre, di bruciato. Ma quando sono arrivati i vigili l'odore era sparito. Per chi sgarra la multa va da 50 a 300 euro. L'altro problema sono i comignoli delle case che sprigionano fumo nero e puzzolente. Il problema aumenta verso sera, quando l'odore di plastica si fa intenso. I residenti in periferia, dove il problema è maggiore, confidano che gli artefici di questa malsana abitudine, possano comprendere i rischi per la salute, e che l'amministrazione riesca ad arginare il problema.



© RIPRODUZIONE RISERVATA