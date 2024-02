AVIANO - Villa Policreti di Castello di Aviano è in vendita. Sui principali portali immobiliari campeggia, da qualche giorno, l'annuncio della cessione dell'hotel 4 stelle con Barchessa, da sempre punto di riferimento per la ricettività della pedemontana ed anche perfetta base per chi vuole visitare il Piancavallo.

L'ANNUNCIO

L'albergo, come recita l'annuncio, «è stato ricavato dal nucleo più antico di una Villa risalente al 1500 facente parte di un complesso immobiliare caratterizzato dalla presenza di edifici di interesse storico monumentale e storico architettonico e rappresenta una delle testimonianze storiche più significative del luogo e sorge in posizione panoramica a dominare il verde del prestigioso campo da golf adiacente». Che, peraltro, è assolutamente unico nel suo genere, essendo attraversato dalla linea ferroviaria Sacile-Gemona.

Nella promozione della vendita si sottolinea come «l'antico fabbricato è stato oggetto di un accurato restauro che ha valorizzato e rispettato le peculiarità originarie, così da conferirgli un'aura di signorilità, raffinatezza e originale eleganza. Il ripristino di alcuni dettagli architettonici di grande pregio, andati perduti durante gli anni passati, ha permesso alla dimora di ritrovare il suo splendore: travature a vista, pavimenti in granulato originale veneziano o in legno, bagni rivestiti in marmo, decori e scritte murali e arredamento in stile».

LA DESCRIZIONE

Nel dettaglio delle caratteristiche della storica dimora si legge che l'hotel è distribuito su tre piani: la hall e la sala colazione con cucina sono situate al piano terra, mentre le 38 camere comprensive di bagni privati si sviluppano sugli altri due piani. Al piano terra trovano posto dei locali, attualmente da ammodernare, generalmente adibiti a spogliatoi completi di docce e bagni dedicati alle molte attività sportive potenzialmente praticabili nella zona: cavallo, bicicletta, corsa, volo a vela. Un capitolo a parte merita la Barchessa, che rappresenta un fiore all'occhiello del compendio immobiliare: completamente ristrutturata, spiccano anche in questo caso portali, finestre, cornicioni in pietra.

"Il panorama mozzafiato, offerto dal percorso del campo da golf, è una perfetta cornice per il ristorantino, posto al piano terra, e per le altre sale poste ai piani superiori ideali per ricevimenti, riunioni, feste private, presentazioni - prosegue la promozione del compendio immobiliare -. Strepitosa la terrazza esterna lastricata in pietra: un balcone aperto sulla pianura che consente, durante la bella stagione, di mangiare con lo sguardo rivolto verso il verde del parco e del green".

IL PREZZO?

Tra le tante info che si possono ricavare dall'annuncio, manca solamente il prezzo: la trattativa si svolge in maniera assolutamente riservata. Da quanto si è appreso, al momento l'operatività della struttura è assolutamente garantita, così come quella del campo da golf.