AVIANO - Chi in questi giorni ad Aviano, e non solo, sta sentendo riecheggiare boati simili ad esplosioni o insistenti suoni di allarme non deve preoccuparsi. No, non è scoppiata alcuna guerra e la cittadina della Pedemontana non è sotto attacco: si tratta solo di una delle esercitazioni dei militari americani della Base Usaf che regolarmente svolgono sul territorio.

Il comando aeroporto di Aviano l'ha annunciato qualche giorno addietro con...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati