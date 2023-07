Lavori sull'autostrada A4, chiuso per quattro ore lo svincolo di Latisana

LATISANA - Tra le ore 22.00 e le 04.00 di questa notte Autostrade Alto Adriatico ha previsto la chiusura del cavalcavia di svincolo di Latisana in direzione Venezia.

L'intervento si rende necessario per provvedere al completamento del ripristino di un giunto di dilatazione, non strutturale del manufatto. Nella fascia oraria risulterà inaccessibile la rampa di svincolo e quindi chi proviene dalle località vicine a Latisana e deve entrare in direzione Venezia lo potrà fare al casello di Portogruaro.