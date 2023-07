Esodo estivo, primo weekend da bollino nero sulle autostrade: quattro chilometri di coda al Lisert

TRIESTE - Primo sabato di esodo estivo e di traffico da bollino nero sulla rete gestista da Autostrade Alto Adriatico.

Transiti in aumento del 4% rispetto al 2022

Colonne, questa mattina, si sono formate anche in entrata al casello di Latisana con turisti di ritorno dalle località balneari di Bibione e Lignano Sabbiadoro, mentre lungo l'asse autostradale sono state segnalate code a tratti tra San Donà di Piave, Portogruaro e Latisana e tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova. Stamani a Venezia Est si registravano in media 3mila transiti l'ora. Rispetto allo stesso sabato del 2022 (30 luglio), alle 13 è stato rilevato - informa Autostrade AA - un aumento dei transiti in uscita dai caselli pari al 4%, ovvero 62.600 contro 60.200. Secondo la concessionaria, le previsioni di traffico a fine giornata verranno dunque rispettate con 190mila-195mila transiti complessivi, tra entrate e uscite al casello.