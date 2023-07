Grande esodo, nel weekend l'assalto dei 300mila e stop dei Tir nelle autostrade del Nordest

In due giorni previsti oltre 300 mila veicoli sulle autostrade del Nordest. Sarà un altro sabato da bollino rosso sull’autostrada A4 Venezia - Trieste. In particolare, il traffico sarà intenso in entrambe le direzioni al mattino e lungo la direttrice che porta a Trieste nel corso del pomeriggio. Autostrade Alto Adriatico stima che si aggireranno tra i 177 mila e i 185 mila i transiti lungo la rete autostradale di propria competenza nella sola giornata di sabato 22 luglio. Possibili code e rallentamenti potrebbero verificarsi agli svincoli che servono le località balneari e in particolare alla barriera di Trieste/Lisert (previsti circa 25 mila passaggi), a Latisana (tra i 15 mila e i 17 mila), a San Donà, Cessalto e San Stino di Livenza.

Traffico sostenuto anche sulla A23 lungo la direttrice Udine Sud – Palmanova. Nella giornata, da bollino giallo, di domenica 23 si stima il passaggio di circa 164 mila veicoli.

Anche in questo caso rallentamenti potrebbero verificarsi ai caselli “di mare” e, di riflesso, anche in ingresso a Latisana e in uscita al Lisert per il rientro dei primi turisti e di chi approfitta della pausa del fine settimana. Nel frattempo, i dati elaborati dalla Concessionaria – su cui si basano anche le stime per le previsioni – confermano la crescita di traffico in questo inizio di esodo estivo: sabato +4,51% rispetto allo stesso sabato (16 luglio) del 2022 (con punte di transiti di 3.350 veicoli all’ora al mattino); domenica + 8,06%. In particolare a segnare un dato positivo nella giornata di sabato - anche in questo caso si tratta di una conferma – sono i transiti in uscita dai due caselli di Udine Sud (+10,91%) e San Donà (+9,65%).

Positivo anche il dato di Villesse (+ 5,87%) per effetto del reindirizzamento del traffico mediante i pannelli a messaggio variabile effettuato dalla Concessionaria lungo l’itinerario della A34 (Villesse – Gorizia) a causa delle code di 3 chilometri in uscita alla barriera di Trieste/Lisert. Nella giornata di sabato saranno circa un centinaio gli addetti che opereranno su strada tra ausiliari, esattori, servizi manutentivi e manutenzione di impianti, sotto la regia del Centro Radio Informativo. Tra le forze in servizio anche i piazzalisti (addetti che indirizzeranno il traffico nelle piste meno occupate) a San Donà di Piave, San Stino di Livenza, Latisana, Villesse e Trieste Lisert. I mezzi pesanti non potranno circolare dalle 16 alle 22 di venerdì 21, dalle 8 alle 16 di sabato 22 e dalle 7 alle 22 di domenica 23.