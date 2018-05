Attacco hacker al sito web turistico: scritte in cirillico, scatta l'indagine

di P.T.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORDENONE - Attaccoal sito, il portale di promozione turistica delgestito da, l'azienda speciale della Camera di commercio. Lo rende noto la stessadi Pordenone. Ilè durato alcune ore e si è verificato a cavallo del ponte del Primo Maggio quando i responsabili dell'editing, durante le normali operazioni di aggiornamento dei testi, si sono accorti che al posto dell'homepage compariva uno sfondo nero con scritte apparentemente inAllertato, il provider della vetrina web è riuscito in poco tempo a ristabilire la normalità grazie a unche ha permesso di recuperare tutti i dati nella loro integrità. Adesso sono in corso tutte le verifiche tecniche per capire l'origine dell'attacco. «Una volta acquisite le informazioni necessarie - fa sapere l'ente -, ConCentro provvederà a inoltrare una segnalazione alle autorità competenti per l'apertura formale di un'».