Casa e uffici dell'ex presidente di Atap perquisiti: Mauro Vagaggini indagato per peculato

PORDENONE - Il nucleo di Polizia economica e finanziaria di Pordenone, su delega della Procura, ha eseguito nella mattinata di oggi, 15 luglio, una serie di perquisizioni nei confronti di Mauro Vagaggini per l'ipotesi di peculato continuato nella qualità che rivestiva di presidente e amministratore delegato di Atap e Sti Spa (società di trasporto pubblico e servizi di pubblica necessità).

Tutto è nato da due esposti che sono stati presentati nei giorni scorsi contro Vagaggini dagli attuali vertici delle due società. Negli esposti si ipotizza la reiterata distrazione di denaro pubblico dalle società, per un ammontare quantificato al momento in non meno di 130mila euro. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati alcuni beni mobili che erano stati acquistati con denaro delle due società pubbliche. © RIPRODUZIONE RISERVATA