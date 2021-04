Spaccio di cocaina: uomo arrestato a 73 anni

PORDENONE - Un uomo di 73 anni, cittadino albanese, residente a Vajont, è stato arrestato dalla Polizia perché deve espiare una condanna a 2 anni e 1 mese di reclusione per spaccio di cocaina. L'ordine di esecuzione per la carcerazione deriva dall'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Trieste. L'uomo, nel novembre 2018, è rimasto coinvolto in un'attività investigativa finalizzata a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nel corso della quale due suoi connazionali sono stati trovati in possesso di una ventina di grammi di cocaina. Nell'operazione, venne effettuata una perquisizione domiciliare nella sua abitazione, che consentì di rinvenire e sequestrare ulteriori 300 grammi di cocaina purissima e 100 grammi di sostanza da taglio.