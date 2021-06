Ragazzino di 13 anni annegato sull'Isonzo durante un allenamento di kayak

GORIZIA - Un ragazzino di 13 anni è morto annegato nel fiume Isonzo, al confine tra Italia e Slovenia (dove lo stesso fiume si chiama Soca). La vittima stava partecipando a un allenamento di kayak quando sarebbe caduta in acqua senza più riemergere. L'allarme è scattato alle 16.30 e subito sono intervenuti i Vigili del fuoco delle due nazioni che hanno avviato le ricerche fino a quando non hanno trovato il corpo del ragazzino, senza vita. Non è ancora chiara la nazionalità della vittima.