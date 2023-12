Pontevigodarzere. Persona scomparsa, si ricerca nel Brenta e la città viene «divisa in due» Lunghissime code e disagi

PONTEVIGODARZERE (PADOVA) - Pomeriggio di passione a Padova sul fronte della viabilità. A partire dalle 16.30 di oggi, 22 dicembre i mezzi di soccorso dei vigili del fuoco, carabinieri e personale del suem 118 sono concentrati all'altezza di Pontevigodarzere per una persona che sarebbe finita nelle gelide acque del Brenta. L'attività di monitoraggio del fondale del fiume è in pieno svolgimento, ma la città risulta tagliata in due. Si segnalano code chilometriche verso Cadoneghe e Vigodarzere in entambi i sensi di marcia.

Le forze dell'ordine stanno utilizzando più mezzi e uomini per tentare di rendere la situazione il più possibile fluida e ridurre al minimo i disagi per gli utenti.