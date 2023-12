Alex Batty, scomparso 6 anni fa e ritrovato, è tornato a casa: «Felice di essere di nuovo qui a Natale»

Alex Batty rompe il silenzio e con poche parole racconta di essere «felice di essere tornato a casa per Natale». La storia dell'adolescente britannico ha scosso tutto il mondo: scomparso da sei anni durante una vacanza con la famiglia in Spagna, è stato ritrovato in Francia. Aveva 11 anni quando si perse insieme alla mamma Melanie Batty e al nonno David Batty, nel 2017. Alex, che ora ha 17 anni, è stato trovato mercoledì dopo che un fattorino gli aveva offerto un passaggio vicino a Tolosa.

Questo fine settimana è stato riportato dalla sua famiglia nel Regno Unito, con la nonna e il tutore legale che l'hanno accolto. Ai giornalisti, scendendo dall'aereo, ha detto di essere «contento di essere a casa per Natale».

Il ritorno nel Regno Unito

Domenica il vice capo della polizia di Greater Manchester Matt Boyle ha confermato che Alex era tornato nel Regno Unito. «In precedenza, Alex ha incontrato un membro della famiglia insieme agli agenti di polizia dell'area metropolitana di Manchester all'aeroporto di Tolosa, prima di tornare nel Regno Unito. Questo momento è senza dubbio enorme per lui e per i suoi cari e siamo lieti che abbiano potuto rivedersi dopo tutto questo tempo». È stato ritrovato mentre camminava da solo vicino Tolosa nelle prime ore di mercoledì scorso. Secondo il procuratore Antoine Leroy, Alex sapeva che quel girovagare con la madre doveva finire. Specialmente dopo l'annuncio della madre di trasferirsi in Finlandia. Alex è stato descritto come «stanco» ma «in buona salute» dopo essere stato controllato da funzionari francesi ed è sembrato «intelligente» anche se non frequentava la scuola da sei anni. Il pubblico ha spiegato che il ragazzo non sembra aver subito alcuna violenza fisica.

La storia

Per Alex è stata la conclusione di un lungo viaggio. È fuggito da una vita da "nomade" e da una comune dei Pirenei francesi dopo esser stato probabilmente rapito dalla madre e dal nonno nel 2017. L'adolescente, scomparso quando aveva 11 anni, dovrebbe parlare con la polizia di Manchester in un secondo momento per ricostruire gli utlimi anni.