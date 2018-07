«Allarme, è caduto parapendio», ma erano palloncini di un matrimonio

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POLCENIGO (Pordenone) - Spiegamento di forze sopradopo l'allarme lanciato da una donna che, dalla frazione di Coltura, aveva notato unnel pomeriggio di oggi, domenica 8 luglio, in località Mezzomonte.Una squadra Saf del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Pordenone è intervenuta sul posto, avvistando quella che poteva sembrare una. È iniziato così l'avvicinamento, sfruttando un sentiero Cai prossimo al luogo dell'avvistamento.Nel frattempo è arrivato l'elicottero del soccorso sanitario che ha individuato il punto. Non era una vela ma uno. La squadra Saf ha fatto quindi rientro incontrando il personale del Cnsas: dopo un breve debriefing, si è deciso per chiusura delle operazioni, alle 17.30 circa.