Acqua Dolomia, 100 milioni di bottiglie: in arrivo assunzioni e investimenti

di Davide Lisetto

PORDENONE - Acqua Dolomia continua nella crescita annuale a doppia cifra: il 2018 per la società “Sorgente Valcimoliana” di Cimolais si chiude con un aumento del 16 per cento rispetto al 2017. Ma il vero record dell’anno è il traguardo dei cento milioni di bottiglie. Per il 2019 la società ha previsto importanti investimenti per arrivare al 2020 con un grande nuovo progetto che riguarda le bottiglie in vetro: verrà potenziata la produzione di contenitori in vetro e avviata la buona prassi del...