Verona. Ruba 40 bottiglie di vino e nella fuga perde un braccialetto: così i poliziotti hanno identificato il ladro

VERONA - Trovato e denunciato l'uomo che ha rubato 40 bottiglie di vino pregiato dalla cantina di una casa in via Anziani a Verona.

Il 46enne di origini siracusane è stato rintracciato ieri, 4 febbraio, intorno alle 21 nella mensa comunale della carità La Ronda di via Pallone.

Proprio ieri pomeriggio è arrivata una chiamata al 113 da parte di un uomo che raccontava di aver subito un furto: bottiglie di vino per un valore di mille euro e due valigie da viaggio (usate per portar via il vino). Quando i poliziotti si sono recati nella cantina hanno trovato li vicino un braccialetto ospedaliero intestato proprio al 46enne. L'uomo aveva precedenti per reati contro il patrimonio e aveva l'obbligo di firma presso la stazione dei carabinieri di Verona. I poliziotti hanno scoperto che di solito mangiava alla mensa comunale e lì ho hanno rintracciato: ha consegnato spontaneamente una bottiglia di Dom Pérignon che aveva nascosto nello zaino e ha ammesso il furto.

L'uomo è stato denunciato per furto in abitazione.