Accosta l'auto e getta i rifiuti sulla strada, beccato sul fatto il "turista" dei sacchetti

A bordo dell’auto ci sono due persone. La zona è quella del quartiere di Torre, a Nord di Pordenone. Siamo tecnicamente in via Benedetto Marcello. La Fiat Panda accosta vicino a dei bidoni dell’umido. «Dal lato del passeggero - è il racconto di un cittadino che ha visto tutto - esce un ragazzo». Ha in mano un sacchetto. E come spiega sempre il cittadino diventato suo malgrado testimone, «lo abbandona tranquillamente a terra». Poi risale a bordo dell’auto e si allontana.





È un esempio plastico di uno dei problemi denunciati a più riprese sia dai residenti che dalla stessa amministrazione comunale: i cosiddetti “trasfertisti” dei rifiuti in città. Persone che risiedono chissà dove e che pensano bene di poter lasciare i propri rifiuti nei pressi del primo cassonetto che trovano. Ma le cose non funzionerebbero esattamente così. Il cittadino diventato testimone, però, ha deciso stavolta di andare fino in fondo. «Io ho preso il numero di targa - ha spiegato affidando il suo sfogo ai social network -. Se chi ha fatto questo gesto sta leggendo gli suggerisco di tornare a riprendere quanto depositato e anche l’altro sacchetto che si trova nello stesso posto, in caso contrario domani mattina segnalerò la cosa ai vigili». Segnalazione che con ogni probabilità arriverà quindi all’orecchio del Comando guidato da Maurizio Zorzetto. Un comportamento, quello del cittadino che ha pizzicato il “turista” dei rifiuti, diventato ormai sempre più frequente. Sì, perché non c’è solo chi se ne infischia delle regole che sono cambiate; esistono anche pordenonesi che - stanchi di essere paragonati a chi abbandona i rifiuti a terra - provvedono sempre più spesso a segnalare chi consapevolmente va contro le regole. «Un fatto positivo», ha commentato l’assessore comunale all’Ambiente, Monica Cairoli.



LA SITUAZIONE

Non molti giorni fa, la società Gea (la partecipata che nel capoluogo gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti) ha fatto il punto sul problema dell’immondizia in un lungo comunicato scritto a quattro mani con il Comune. Si parlava, tra le righe, di una situazione definita in netto miglioramento rispetto al recente passato. Parole, quelle della Gea, stigmatizzate da alcuni cittadini, i quali vedono ancora troppi abbandoni fuori dagli spazi o dalle norme. Uno sguardo generale in città, però, permette di spezzare questa volta una lancia in favore della società stessa. Effettivamente la situazione sembrerebbe leggermente migliorare.

Restano però alcuni punti critici, elencati di settimana in settimana dall’assessore stesso: si tratta ad esempio di largo Cervignano, di Corte del Bosco in via Dante, di via Pirandello a Villanova (zona case rosse), di via Caboto, via Galilei e piazza Costantini. Qualche problema persiste ancora anche in via Candiani.