West Nile a Padova: paziente infettato in miglioramento - I sintomi della malattia

PADOVA - West Nile o Febbre del Nilo: infettato un 50enne residente nel Comune di Padova, in una zona di campagna.

Il paziente è stato ricoverato e ora le sue condizioni sono in miglioramento. Per l'Ulss 6 la situazione resta sotto controllo. L'uomo aveva accusato i primi sintomi a fine luglio ma la situazione era precipitata a stretto giro.

West Nile, sintomi: come riconoscerla

Secondo l'Istituto Superiore di Sanità il virus della Febbre del Nilo, provocata dal virus West Nile (West Nile Virus, Wnv), viene "trasportato" da uccelli selvatici e zanzare (del tipo Culex), le cui punture sono il principale mezzo di trasmissione all’uomo. La febbre West Nile non si trasmette da persona a persona tramite il contatto con le persone infette. Il periodo di incubazione dal momento della puntura della zanzara infetta varia fra 2 e 14 giorni, ma può essere anche di 21 giorni nei soggetti con deficit a carico del sistema immunitario.



La maggior parte delle persone infette non mostra alcun sintomo



Sintomi leggeri: febbre, mal di testa, nausea, vomito, linfonodi ingrossati, sfoghi cutanei. Questi sintomi possono durare pochi giorni, in rari casi qualche settimana.



Sintomi più gravi: si verificano in meno dell’1% delle persone infette e comprendono febbre alta, forti mal di testa, debolezza muscolare, disorientamento, tremori, disturbi alla vista, torpore, convulsioni, fino alla paralisi e al coma. Alcuni effetti neurologici possono essere permanenti.



Nei casi più gravi (circa 1 su mille) il virus può causare un’encefalite letale