​Trova la lapide della tomba della mamma e della nonna distrutta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VIGODARZERE - Trova la lapide della tomba della madre e della nonna completamente a pezzi. È accaduto alcuni giorni fa al cimitero comunale di via Sabin a Vigodarzere. A mandare in frantumi la spesso lastra di marmo che chiude il loculo potrebbe essere stato un atto vandalico, un urto accidentale da parte di qualcuno o anche una rottura improvvisa del manufatto. Certo che per la figlia è stata un'amarissima sorpresa dover raccogliere i cocci della tomba della madre e della nonna. Lo spiacevole inconveniente è stato denunciato ai carabinieri di Vigodarzere.