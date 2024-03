VIGODARZERE (PADOVA) - A 57 anni, per l'aggravarsi di una malattia, è morto Alessandro Degli Agostini. Il suo nome, così come quello di tutta la sua famiglia, è legato alla storica edicola in centro a Vigodarzere che ora, come tante altre, ha chiuso i battenti lasciando il posto ad una enoteca. Alessandro, uomo brillante, sempre sorridente, disponibile, fino al 2015 aveva tenuto le redini dell'attività avviata dal papà Idelino, morto lo scorso 12 ottobre all'età di 86 anni.

L'amore per il lavoro

Dall'edicola, che negli anni è diventata un crocevia di vite e di racconti, sono passati bambini, adulti indaffarati, studenti e semplici cittadini. Da Alessandro, e prima dal papà Idelino, non si andava solo a prendere il giornale, ma ci si fermava volentieri anche per una chiacchiera, per il bel carattere di Alessandro. Persone di ogni età, a tutte le ore. «Mio marito è sempre stato un uomo molto disponibile e buono - ricorda la moglie Sabrina - Ha sempre lavorato tanto e ha fatto di tutto per tenere in piedi l'edicola aperta dal padre. Poi, purtroppo, con l'arrivo dei social e dei giornali on line, pian piano il lavoro e i clienti sono calati, e così nel 2015 Alessandro ha deciso di vendere tutto e di andare a lavorare in fabbrica, a Limena, in una ditta che si occupa di lavorazioni galvaniche, di argentatura e doratura». Da circa un anno anche il figlio Andrea aveva iniziato a lavorare nella stessa fabbrica dov'era impiegato il papà.

La malattia

Un mese dopo la morte di Idelino, Alessandro ha accusato i primi sintomi della malattia contro cui ha lottato fin allo scorso 28 febbraio. «È iniziato tutto con una broncopolmonite - dice la figlia Sara - Poi da una serie di esami e accertamenti si è scoperta la malattia. Nonostante le cure e le terapie, purtroppo non ce l'ha fatta: eppure ci credevamo e ci speravamo tutti. Nonostante questi quattro mesi difficili, il papà non si è mai lamentato perché non voleva farci preoccupare. Questo era lui: un grande amore per la sua famiglia, per gli amici più cari. Papà aveva un carattere scherzoso, solare, buono e riusciva a socializzare facilmente e sapeva far sentire tutti a proprio agio. E poi era davvero molto disponibile con chi aveva bisogno di aiuto. Non aveva hobby o passatempo perchè quando non lavorava gli piaceva stare con la sua famiglia e gli amici. Non era nemmeno un gran sportivo, però gli piaceva il calcio. Siamo contenti di essere riusciti a vederlo mercoledì mattina per salutarlo, anche se per l'ultima volta. Poco dopo ha chiuso gli occhi per sempre».

Il funerale

Proprio per il suo passato da edicolante, Alessandro era molto noto a Vigodarzere dove lo ricordano per il suo modo di fare allegro e disponibile. Per il 57enne si moltiplicano in queste ore le testimonianze di affetto e di vicinanza alla famiglia, così come i ricordi sui social. Le esequie di Alessandro saranno celebrate domani alle 9.30 nella chiesa arcipretale di San Martino a Vigodarzere.