MONSELICE - Alla stazione ferroviaria di Monselice un vigile della polizia locale ha sparato cinque colpi in aria per bloccare un borseggiatore in azione, ma il ladro è riuscito è riuscito a scappare ed è ora in fuga, ricercato dalle forze dell'ordine. A sparare è stato Orfeo Dargenio che è il vicesindaco del vicino comune di Solesino. La stazione è stata transennata e chiuso l'accesso al pubblico.

IL FATTO. Verso le 18.30 il ladro ha tentato di rubare la borsa ad una donna che camminava per strada a circa 100 metri dalla stazione. Un passante ha assistito alla scena e sbracciandosi ha richiamato l'attenzione di una pattuglia dei vigili urbani di passaggio. Prontamente intervenuti, i vigili si sono lanciati all'inseguimento del borseggiatore datosi alla fuga. Inseguito per 100 metri, si è infilato in stazione, dove il vigile ha sparato in aria i cinque colpi.

IN AGGIORNAMENTO

