PADOVA - Il documento che dà il via libera alla campagna è stato firmato l’altro ieri in Regione. Da lunedì 16, quindi, nella maggior parte delle farmacie inizierà la campagna vaccinale inizialmente per contrastare l’influenza, e a seguire pure quella per le dosi anti-Covid.

Attorno al tavolo convocato a palazzo Ferro Fini si sono seduti gli esponenti delle associazioni a cui fanno riferimento appunto i farmacisti veneti, cioè FarmacieUnite, Federfarma, Assofarm che rappresenta le attività comunali, e dell’Ordine professionale. Tutti d’accordo quindi nel procedere mettendo a disposizione un servizio importante, che sarà gratuito per una significativa percentuale della popolazione.

LE MODALITÀ

A entrare nel merito dell’iniziativa è stato ieri Maurizio Giacomazzi, segretario nazionale di FarmacieUnite nonché titolare dell’attività situata a Pionca di Vigonza. «Tra poco più di una settimana – ha esordito – inizieremo a iniettare alle persone i vaccini antinfluenzali, che la Regione ha già a disposizione e che ci recapiterà nei prossimi giorni, mentre per quanto riguarda quelli del Covid siamo in attesa che ce li spedisca lo Stato e saranno quelli nuovi che contrastano anche le ultime varianti. Non appena li avremo a disposizione chiederemo alle persone se vogliano sottoporsi alla doppia somministrazione nella medesima seduta, cosa possibile, e senza cotroindicazioni, messa in atto con successo pure l’anno scorso, anche nei soggetti non più giovani».

LE CATEGORIE

Nel corso della riunione sono state individuate le categorie che non dovranno pagare nulla momento in cui chiederanno di essere vaccinate. «In effetti – ha aggiunto – abbiamo concordato di vaccinare gratuitamente tutti i soggetti fragili e in questa fascia rientrano per esempio coloro che hanno dai 60 anni in su; le donne in gravidanza, in qualsiasi fase della gestazione; chi ha un’età compresa tra i 18 e i 59 anni ed è affetto da patologie a rischio di complicanze; coloro che possono trasmettere l’influenza a persone conviventi a rischio o molto anziane, come per esempio i caregiver; gli addetti ai servizi pubblici di primario interesse collettivo tra cui insegnanti e autisti degli autobus, e i donatori di sangue. E infine coloro che lavorano negli allevamenti e che potrebbero trasmettere il virus agli animali, magari facendo scoppiare epidemie influenzali che poi portano a conseguenze pesanti, come l’abbattimento dei capi».

Per i cittadini che non rientrano nelle fasce che usufruiranno della gratuità, il costo del vaccino influenzale in farmacia sarà di 18,28 euro e le fiale sono già disponibili. Gli utenti interessati alla campagna che scatterà il 16, invece, devono telefonare in farmacia, fissare una data e quando si presentano sono tenuti a compilare un modulo anamnestico in cui devono dichiarare le malattie di cui sono portatori e dare il consenso alla somministrazione. Il documento poi verrà vagliato dal farmacista che a quel punto stabilirà se procedere con l’inoculazione oppure indirizzare la persona al medico di famiglia, a cui comunque si dovranno rivolgere i soggetti che in passato non si sono mai vaccinati contro l’influenza.

LE NOVITÀ

Tra le clausole introdotte per la campagna 2023 ci sono delle novità, che è ancora Giacomazzi a spiegare. «Per la prima volta – ha ricordato – tra coloro che vengono considerati “addetti ai servizi pubblici” stavolta sono stati inseriti tutti i membri di polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili, oltre ai lavoratori statali e agli insegnanti che invece in passato dovevano rivolgersi ai sanitari di base. Inoltre da quest’anno sarà il farmacista a decidere se vaccinare una persona anche se all’anamnesi c’è una controindicazione: in pratica, una sorta di libero arbitrio che spetta al vaccinatore». «La campagna vaccinale – ha concluso – è un’ulteriore dimostrazione che le farmacie sono sempre a disposizione e rappresentano anche per questo un valore aggiunto».