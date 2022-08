Moderna fa causa a Pfizer per i vaccini anti-Covid: «Ha copiato la nostra tecnologia»

Moderna ha annunciato di aver intentato due cause per violazione di brevetto contro Pfizer e BioNTech presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto del Massachusetts e presso il tribunale regionale di Dusseldorf in Germania. Secondo quanto spiegato in un comunicato, Moderna ritiene che il vaccino Covid-19 delle due aziende violi i brevetti che Moderna stessa ha depositato tra il 2010 e il 2016 sulla tecnologia mRNA in cui il colosso statunitense ha «investito miliardi».

Moderna, il Canada ordina 12 milioni di dosi di vaccini aggiornati

La contesa

«Questa tecnologia rivoluzionaria è stata fondamentale per lo sviluppo del vaccino mRNA Covid-19 di Moderna, Spikevax - si legge nel comunicato -. Pfizer e BioNTech hanno copiato questa tecnologia, senza il permesso di Moderna, per realizzare Comirnaty». «Stiamo intentando queste cause per proteggere l'innovativa piattaforma tecnologica mRNA che abbiamo creato e su cui abbiamo investito miliardi di dollari durante il decennio precedente la pandemia - ha affermato Stèphane Bancel, amministratore delegato di Moderna.

«Questa piattaforma fondamentale, che abbiamo iniziato a costruire nel 2010, insieme al nostro lavoro brevettato sui coronavirus nel 2015 e nel 2016, ci ha permesso di produrre un vaccino Covid-19 sicuro e altamente efficace in tempi record dopo lo scoppio della pandemia. Mentre lavoriamo per combattere le sfide sanitarie che vanno avanti, Moderna sta utilizzando la nostra piattaforma tecnologica mRNA per sviluppare medicinali in grado di curare e prevenire malattie infettive come l'influenza e l'HIV, nonchè malattie autoimmuni e cardiovascolari e forme rare di cancro»