Uomo morto carbonizzato a Lozzo Atestino: vestiti a fuoco per colpa di un tizzone

LOZZO ATESTINO (PADOVA) - Muore bruciato per un tizzone ardente che ha ridotto ad una torcia umana incendiando i suoi vestiti. E' rimasto vittima di un infortunio domestico tanto assurdo quanto letale. Tragedia oggi 30 dicembre a Lozzo Atestino in via Frassine. Un uomo di 61 anni, Ferruccio Tecchiato è stato rinvenuto privo di vita all'interno della sua abitazione. E' deceduto a seguito delle ustioni riportate all'interno della sua casa, nonostante abbia tentato fino all'ultimo di togliersi da dosso i vestiti in fiamme.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della stazione di Bastia di Rovolon che hanno effettuato l'intervento, la vittima sarebbe deceduta a causa delle ustioni provocate da un tizzone ardente di una stufa a legna che avrebbe infiammato un capo di abbigliamento indossato dal sessantunenne. Quando il personale medico è arrivato a Lozzo Atestino, non ha potuto far altro che accertarne l'avvenuto decesso. I carabinieri hanno escluso la complicità di terzi tra le cause della tragedia. I resti del sessantunenne sono stati trasportati all'istituto di medicina legale dell'ospedale di Schiavonia.