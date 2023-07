Ultimo, unica data del suo tour in Triveneto allo Stadio Euganeo di Padova Tutti i dettagli

PADOVA - Ultimo annuncia la data del suo tour allo Stadio Euganeo di Padova, unica tappa in Triveneto. Grande annuncio fatto dal cantante romano che ha appena suonato 23 volte negli stadi di tutt'Italia e ha già reso note alcune date per il tour del prossimo anno. Quando sarà a Padova? Il 6 luglio del 2024! I biglietti saranno messi in vendita dalle 14 di venerdì 14 luglio 2023 su tutte le piattaforme di vendita online e nei punti fisici a partire dal 19 luglio alle 11.

Inizia il conto alla rovescia, intanto Ultimo continua il suo tour

Mentre parte il countdown per il prossimo anno, Ultimo continua a cantare in questa calda estate 2023 con gli appuntamenti del suo attuale tour che lo porteranno, a fine giro, a toccare quota 23 stadi, a soli 27 anni. «Da sempre io punto all’eccellente» canta Ultimo in uno dei suoi successi in musica, e questo spirito lo porta a scalare vette sempre più alte, con numeri che gli hanno conferito il titolo di principe degli stadi e cantautore dei record. Dopo l’emozionante sold out della data zero di Lignano da 27mila spettatori,con le tre date sold out del 7, 8 e 10 luglio allo Stadio Olimpico, Ultimo ha regalato al popolo della capitale 3 notti di musica che hanno sancito in maniera indelebile l’eterna storia d’amore tra il cantautore romano e il suo pubblico, per un totale di oltre 195.000 presenze. Il cantautore dei record ha ospitato a sorpresa Antonello Venditti, e dedicato al suo pubblico l’inedito “Paura Mai” per ringraziarlo e restituire tutto l’amore ricevuto, lanciando un messaggio di incoraggiamento a superare sempre le proprie paure.