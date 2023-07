PADOVA - Venerdì arriva Tiziano Ferro allo stadio Euganeo e il Comune fa scattare il piano per il controllo del traffico. I biglietti venduti hanno superato quota 33mila. Proprio per questo, come sempre accade con i grandi eventi, Palazzo Moroni ha messo in campo una serie di provvedimenti che dovrebbero attenuare l'impatto delle decine di migliaia di persone che già dal primo pomeriggio si riverseranno nell'area ovest della città.

Le deviazioni del traffico

Lunedì scorso, così, il settore Mobilità ha messo nero su bianco un'ordinanza che farà scattare una serie di divieti in tutta l'area attorno all'Euganeo. Dalle 10 del mattino fino al completo deflusso del traffico al termine del concerto scatterà la chiusura dello svincolo numero 3 (direzione sud) di corso Australia. Dalle 15 e fino al completo deflusso del traffico le limitazioni alla circolazione riguarderanno anche lo svincolo 1 della tangenziale, il tratto di via Mincio compreso tra via Cignaroli e via Coppi, viale Coppi, via Guariento di Arpo, via Antonio Da Noli, via Croce Verde e il tratto di via Rocco compreso fra via Due Palazzi e via Croce Verde. Sempre dalle 15 non sarà accessibile da nord lo svincolo 3 di corso Australia. Dalle 23 scatterà la chiusura in entrambe le direzioni dell'uscita 2 di corso Australia. Dalle 7 del mattino di venerdì alle 2 del giorno successivo il divieto di sosta sarà in vigore in via Guariento di Arpo, via Antonio Da Noli, viale Del Calcio, (tratto compreso tra via Due Palazzi e via Coppi e via Della Croce Verde. Dalla mezzanotte alle due del mattino sarà vitata la sosta anche nel parcheggio Nord dello stadio Euganeo e nel piazzale Centenario Del Club Ignoranti. È prevista, infine, la chiusura temporanea al traffico veicolare e pedonale del tratto di viale Del Calcio, compreso fra via Due Palazzi e via Coppi dalle 15 di venerdì fino al termine del concerto. A disposizione ci saranno anche migliaia di posti auto. Saranno aperti al pubblico, infatti il parcheggio Sud, adiacente stadio, il park Nord in via Due Palazzi, il parcheggio del Gran Teatro Geox all'ex Foro Boario.

I parcheggi

Saranno, invece, collegati allo stadio con bus navetta i parcheggi di Limena, (quello adiacente a via Cesare Battisti e quello a ridosso del hotel Crowne Plaza), il parcheggio ex Canova di via Sarpi, il Central Park in via Annibale da Bassano e il parcheggio zona Fiera Tribunale. Per chi utilizza biciclette e scooter il percorso più agevole è quello attraverso il nuovo sottopasso di via Montà, svoltando in via Peano e quindi in via Cardinale Maffi per arrivare alla strada bianca che costeggia il Teatro Geox e da lì proseguire fino allo stadio Euganeo. Il parcheggio dedicato è il park Sud. I possessori di motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cc devono utilizzare l'accesso dalla tangenziale. Molti saranno, infine, i divieti all'interno dell'Euganeo. Non sarà consentito, per esempio, introdurre zaini e borse di dimensioni superiori a 29,7×21 cm. Non sarà possibile poi entrare con bottiglie, lattine e oggetti contundenti. Le bevande, all'interno dello stadio, saranno servite in bicchieri di materiale monouso e le bottiglie vendute senza tappo.