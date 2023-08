BUSA DI VIGONZA (PADOVA) - Ubriaco si sdraia in mezzo alla strada, seminando il panico tra le auto di passaggio che sono state costrette a fermarsi. In preda ai fumi dell'alcol, un uomo di nazionalità straniera, originario del nordafricano, ha pensato bene di sdraiarsi in mezzo alla rotonda di via Regia, davanti all'ingresso del supermercato Mega di Busa di Vigonza.

Il fatto

Il fatto è accaduto sabato sera, sotto gli occhi di numerosi tra clienti, residenti e automobilisti di passaggio. E proprio alcuni residenti sono stati i primi a segnalare la presenza dell'uomo in mezzo alla strada allertando la Polizia locale e poi il centralino del 112, preoccupati della situazione di pericolo che si stava creando. All'incirca verso le 19.50, poco prima della chiusura del supermercato, con l'andirivieni delle auto del fine settimana, l'uomo, che poi è risultato essere sotto l'effetto di droga ed alcol, ha iniziato a inveire e a urlare frasi e parole senza senso.

Sdraiato a terra

«L'ho sentito gridare a squarciagola, ma per lo più erano parole miste tra italiano e la sua sua lingua - racconta B.A., uno dei tanti testimoni -. Era seminudo, seduto per terra sul parcheggio adiacente a quello davanti l''ingresso del supermercato Mega. In mano brandiva il collo di una bottiglia e, a chi lo guardava o gli chiedeva se avesse bisogno, lanciava evidenti frasi di minaccia. Poi è corso verso la vicina rotonda e si è sdraiato proprio nel mezzo. Le auto hanno dovuto fermarsi in mezzo alla strada per non investirlo e molti automobilisti hanno anche avuto il coraggio di scendere per vedere cosa stesse accadendo. Nemmeno la guardia giurata in servizio al supermercato ha tentato d avvicinarsi da quanto era furioso e perché il suo atteggiamento erano di autentica follia. In più c'era il rischio che potesse aggredire qualcuno e ferirlo con il vetro della bottiglia che teneva in mano. Ad un certo punto è arrivata una pattuglia dei carabinieri che si sono avvicinato all'uomo, ma questi continuava a urlare tenendo in mano la bottiglia rotta. Poco dopo è giunta una seconda pattuglia, probabilmente chiamata in soccorso, e i militari sono stati molto bravi perchè hanno cercato di riportarlo alla calma per fermarlo. Ma lui, che nel frattempo era tornato nel parcheggio, ha scavalcato di corsa la recinzione per correre di nuovo verso la rotatoria, ma è stato inseguito dai carabiniere che l'hanno fermato e ammanettato». Il tutto si è consumato nel giro di un'ora, ma per chi se l'è trovato di fronte, per i residenti, i clienti del supermercato e i numerosi automobilisti di passaggio, sono stati 60 minuto di autentico terrore.