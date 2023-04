ADRIA - In evidente stato di alterazione, armato di un cric per auto , ha semina to il panico tra le persone . Attimi di paura, lunedì pomeriggio, verso le 18, nel quartiere Canareggio, all’altezza di un supermercato, quando un giovane, poco più che ventenne, in preda ai fumi dell’alcol o di qualche sostanza proibita, ha dato in escandescenze, minacciando chi gli passava accanto. U ltimamente la zona è diventata terreno per gli spacciatori, nonostante i controlli frequenti delle f orze dell’ordine ; ed è facile scappare e far perdere le proprie tracce nel dedalo di vie e viuzze del rione. D opo i primi istanti di sconcerto e panico , alcuni di coloro che stavano assist endo alla scena, visto che il comportamento aggressivo non cessava, hanno allertato le f orze dell’ordine. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri, che ha fermato e portato a più miti consigli il ventenne , che dai primi riscontri sarebbe originario di Porto Tolle.

Tra i residenti , preoccupati per gli ultimi episodi che si stanno verificando , è scattato un nuovo campanello d’allarme . «Q uesto è sempre stato un quartiere tranquillo - commenta un abitante - ma ultimamente si stanno registrando fatti inquietanti. Forse è il caso che si pensi ad un sistema di videosorveglianza: non risolverà il problema, ma può aiutare» .



FURTO DI CELLULARE



Sempre lunedì , ad un ragazzino che stava pescando in riviera Carbonara è stato sottratto dal marsupio il cellulare. Il telefon ino è già stato bloccato e i genitori hanno sporto denuncia a i carabinieri . «Non è peril valore commerciale del l’apparecchio - dice la mamma - ma per quello affettivo. Se qualcuno lo trovasse d a qualche parte, visto il blocco totale e la denuncia, vi prego di portarlo al la stazione dell’Arma».



SCHIAMAZZI NOTTURNI



Sabato notte , in via San Pietro, dei ragazzini hanno preso a spallate le porte a vetri di alcune abitazioni che si affacciano lungo l a strada, disturbando il sonno dei residenti. Qualcuno, dopo che per ben due volte la porta di casa era stata attaccata da gli sconosciuti, ha chiama to i carabinieri. All’arrivo dei militari i giovani però avevano fatto perdere le loro tracce.

Gli episodi fanno gruppo con quelli che si stanno verificando in città negli ultimi tempi, moltiplicat i si nel post - pandemia. Di tale fenomeno ha accennato al Cada la psicologa Silvia Nadalini. « La pandemia - ha rilevato la specialista - ci ha costretti all’isolamento. Questo sentirci soli e indifesi, ha portato tant e persone ad una crisi esistenziale e alla necessità di chiedere aiuto. In particolare ha messo a rischio l a salute psicologica dei bambini, dei giovani e degli anziani . È sorta anche una forte spinta verso il prendersi cura reciproco , m a per attuarla occorre una presa di coscienza . Dobbiamo fare i conti con tutto quello che davamo per scontato: la nostra salute, la nostra libertà, forse persino la nostra umanità, sono state messe a dura prova da l forzato egoismo dovuto all’isolamento, all’alienazione, a forzature rispetto a ciò che consideravamo normale e naturale ».

© RIPRODUZIONE RISERVATA