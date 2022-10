San Martino di Lupari. Minaccia di morte il padre con un coltello, poi ferisce due carabinieri: 53enne arrestato

SAN MARTINO DI LUPARI - Sventolava un grosso coltello da cucina minacciando di morte il padre di 72 anni. Un 53enne di San Martino di Lupari è stato arrestato giovedì sera, 27 ottobre. Completamente ubriaco, è andato a casa del padre brandendo un coltello. Ha scavalcato la recinzione e scardinato il portoncino d'ingresso per poi avventarsi sul genitore. I carabinieri della locale stazione, assieme ai colleghi del Norm di Cittadella, lo hanno allontanato.

E a quel punto l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, ha deciso di prendersela con i militari. Continuava a sventolare in aria il coltello, più aggressivo che mai. Con non poca fatica i carabinieri sono riusciti a disarmarlo e due di loro sono rimasti feriti. Il 53enne è finito in manette.