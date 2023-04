TRIBANO (PADOVA) - Dopo i postumi di un’influenza scopre di avere una grave malattia e muore in meno di un mese. Olmo, frazione di Tribano, è in lutto per la repentina morte di Daniele Battistella, 59 anni, nato e cresciuto nel piccolo centro del Conselvano, dirigente in un’importante azienda di Padova che opera nel settore dell’import ed export. Tutto è partito a febbraio con un’influenza del ceppo australiano che ha costretto Battistella a letto per alcuni giorni. Quando è rientrato al lavoro l’uomo accusava ancora problemi di salute e si è quindi sottoposto ad alcune analisi. I medici che lo hanno preso in cura all’ospedale di Schiavonia gli avevano in un primo tempo diagnosticato un’epatite: ulteriori approfondimenti hanno poi portato i sanitari alla diagnosi infausta di una malattia tumorale. Ricoverato in ospedale, per Daniele Battistella si è pensato anche ad un trapianto di fegato in collaborazione con l’ospedale di Padova, ma le sue condizioni di salute, a causa anche di un pregresso di natura cardiaca, non hanno consentito di proseguire su questa strada. Le sue condizioni si sono aggravate in pochissimi giorni, lasciando stupefatti i medici stessi che lo seguivano. La morte lo ha così raggiunto in breve tempo, sabato scorso. Battistella viene descritto da tutti in paese come una persona solare, dedito al lavoro e alla famiglia, molto innamorato della moglie Eva Virgola, di origine senegalese, che lo ha seguito nel breve calvario a cui è stato sottoposto.

Il ricordo

A testimoniarlo anche l’amica Gessica: «Daniele era una persona davvero straordinaria, non esitava a darmi una mano se avevo bisogno di aiuto nella mia attività commerciale pure alzandosi al mattino presto, se sapeva che ero in difficoltà me lo vedevo arrivare e restare a darmi una mano fino a tarda sera». Aggiunge ancora la donna: «Non a caso mi definiva sua sorella, d’altra parte per me lui era davvero un fratello e fatico tantissimo pensando che ora non è più tra noi. In questo momento cerchiamo di essere accanto alla sua cara consorte Eva, oltre che ai suoi familiari», conclude con la voce rotta dall’emozione l’amica. Al lutto della famiglia partecipa anche l’Amministrazione comunale attraverso il sindaco Massimo Cavazzana che ha espresso le condoglianze della comunità civile ai cari di Battistella, mentre il parroco di Tribano don Andrea Tieto ha incontrato i congiunti dello sfortunato 59 enne. Le esequie del 59enne saranno celebrate domani mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale di Olmo di Tribano, al termine delle quali, la salma riposerà nel cimitero del capoluogo.