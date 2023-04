Padova. Addio allo storico calzolaio Antonio Salmaso, morto dopo una lunga malattia

PADOVA - Era un punto di riferimento per il quartiere Forcellini: all'età di 80 anni è morto Antonio Salmaso dopo una lunga malattia. Il suo negozio di calzolaio era storico, tantissimi i medici dell'ospedale che andavano da lui per sistemare le loro scarpe. E c'era anche chi si recava al negozio per due chiacchiere durante le quali spesso il commerciante ricordava i suoi successi nelle gare di bocce. Aveva anche una grande passione per il canto.

Salmaso lascia i figli Nadia (moglie del presidente di Ascom, Patrizio Bertin), Corrado e Sandro, tutti e tre impegnati nel mondo della panificazione. I funerali saranno celebrati mercoledì 5 aprile alle 10.30 nella chiesa di Saonara.