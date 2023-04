Orsago, la malattia si porta via Enrico Della Libera in un anno. Aveva 37 anni

ORSAGO (TREVISO) - La malattia gli è stata diagnosticata un anno fa, e un 12 mesi se l'è portato via. Lutto ad Orsago per la scomparsa a soli 37 anni di Enrico Della Libera. Enrico lavorava nella cantina sociale e si era diplomato al liceo turistico “Da Collo”. Lascia la mamma Marita, il papà Angelo e le sorelle Piera e Martina. Il funerale sarà celebrato mercoledì alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Orsago. Le offerte saranno devolute all’Airc, l’associazione per la ricerca sul cancro.