Su Facebook professava onestà, ma ha truffato sette anziani: denunciato

PADOVA - Professava «onestà» su Facebook ma intanto truffava persone anziane, con sette truffe che gli avevano fruttato in pochi mesi 270.000 euro. Gli agenti della Squadra Mobile di Padova, con i colleghi di Napoli, hanno notificato un obbligo di dimora nei confronti di un 47enne di Marano di Napoli, con precedenti per reati contro il patrimonio. L'uomo è ritenuto il responsabile di sette episodi di truffa ai danni di un uomo e sei donne, la più anziana delle quali ha 101 anni, avvenuti a Padova tra il settembre 2022 e il marzo scorso, tutte con il classico trucco della telefonata di un presunto «carabiniere» o «avvocato» che chiedeva soldi per aiutare un un parente coinvolto in un incidente stradale. L'uomo si presentava a casa delle vittime come collaboratore e ritirando denaro o gioielli chiesti come «cauzione», facendo rimanere occupata la linea telefonica.