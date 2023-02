Padova. «Mi hanno truffata». Turista americana segnala alla polizia B&B abusivo alla Torre Belvedere

PADOVA - «Mi hanno truffata». Così una turista americana ha detto alla polizia che ha scoperto un altro B&B abusivo all'interno della Torre Belvedere. Questa mattina, 13 febbraio, due volanti della polizia di Stato, i cinofili e i vigili sono andati a dare un'occhiata al 17esimo piano della torre dove hanno riscontrato la presenza di un'attività ricettiva abusiva.

La titolare, una 40enne cinese, ospitava senza alcuna autorizzazione in quel momento 11 persone, tre delle quali irregolari. L'appartamento è stato sequestrato così che l'attività si fermasse e la donna è stata denunciata per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Nove le persone accompagnate in questura perché prive di documenti. All'interno di una delle stanze, occupata da due tunisini, è stata trovata cocaina e marijuana oltre a bilancini di precisione: i due sono stati denunciati per detenzione a fini di spaccio. Grazie all'aiuto dei vigili del fuoco sono stati recuperati due calzini contenenti cocaina e hashish: al momento dell'arrivo della polizia erano stati gettati da una delle finestre ed erano caduti in una delle terrazze sottostanti.