Padova. Bisca clandestina e B&B abusivo alla Torre Belvedere: maxi controllo delle forze dell'ordine

PADOVA - Bisca clandestina e B&B abusivo. Ecco cosa hanno trovato le forze dell'ordine durante il maxi controllo di ieri, 12 gennaio, alla Torre Belvedere. Si tratta della terza operazione interforze che ha coinvolto gli agenti della Divisione Anticrimine e dell'Upgsp della Questura, i carabinieri, la guardia di finanza, la squadra amministrativa della polizia locale.

Gli uomini della Squadra mobile e della Digos hanno trovato in uno degli appartamenti dei tavoli da gioco che indicano la possibile presenza di una bisca clandestina. In altri locali c'erano diversi letti affiancati l'uno all'altro tanto che si presume che uno degli affittuari abbia avviato l'attività di B&B abusivo con annessa ristorazione illegale. Nei prossimi giorni verranno effettuate altre indagini. In diversi appartamenti c'erano evidenti condizioni di degrado e una situazione igienico-sanitaria precaria perché troppe persone erano stipate nella stessa stanza.

Sono state identificate 135 persone di diversa nazionalità, provenienti soprattutto da Cina, Bangladesh, Pakistan, Egitto e Jamaica. 32 di queste hanno precedenti. Due persone cinesi non avevano documenti e sono stati espulsi. Grazie all'unità cinofila all'esterno della Torre, sotto una saracinesca, sono state trovate 24 dosi di marijuana e una di hashish per un peso complessivo di 25 grammi.