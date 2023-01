Padova. Torre Belvedere, maxi controllo interforze nel grattacielo vicino la stazione

PADOVA - Nel tardo pomeriggio di oggi, 12 gennaio, le forze dell'ordine hanno effettuato un servizio di controllo interforze all'interno della torre Belvedere nel piazzale della stazione ferroviaria. Si tratta di un complesso dove vivono centinaia di persone e dove spesso si sono verificate situazioni non in linea con le più elementari regole di sicurezza urbana.

Agenti della Questura, carabinieri e polizia locale hanno setacciato palmo a palmo il grattacielo e identificato decine di persone, quasi tutte straniere. L'attività è volta a reprimere fenomeni delittuosi a cominciare dallo sfruttamento della prostituzione e lo spaccio di droga. Un occhio attento è stato riservato anche al gioco d'azzardo. L'attività delle forze dell'ordine andrà avanti fino a tarda notte. Nella giornata di domani, 13 gennaio la Questura diramerà i risultati dei singoli accertamenti. Non ultimo è stato preso in esame anche il fenomeno dell'immigrazione clandestina con particolare attenzione a possibili persone prive dei requisiti per rimanere sul territorio nazionale.