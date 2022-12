Padova. Prometteva grandi guadagni ma era tutta una truffa: 49enne indagato

PADOVA - Questa mattina, 2 dicembre, i finanzieri del comando provinciale di Padova hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Gip del Tribunale patavino, che ha disposto l'oscuramento di due siti internet, tre profili Facebook e la rimozione di diversi filmati da YouTube. Il provvedimento arriva a chiusura di un'indagine su una serie di truffe relative a falsi investimenti finanziari pubblicizzati online. L'obiettivo è interrompere l'operato di un 49enne padovano, ritenuto l'autore delle truffe.

L'uomo avrebbe prospettato floridi guadagni facendo cadere in trappola le vittime, alcune di queste minacciate nel momento in cui hanno chiesto la restituzione del denaro investito. Con questo metodo sarebbe riuscito a intascare oltre 200 mila euro: è indagato per truffa, abusivismo finanziario e minacce.