La tripletta di Puscas castiga il Cittadella

di Vanni Zagnoli

In serie B, è la giornata di, che vince a Cittadella, 3-1 e terza sconfitta in sequenza al Tombolato peri granata di Venturato. Vince il calcio pragmatico, fisico e di contenimento, non tanto difficile dall’attesa che caratterizzava Eugenio Corini, nelle due salvezze al Chievo.Il Cittadella è quarto, raggiunto dal Bari. E’ travolto in casa dallache al Benevento contribuì alla promozione ma in A non era decisivo. Il rresta di valore, mentre i granata padovani non trasformano le occasioni: Vido alle spalle di Strizzolo e Kouame è più efficace in trasferta. Il vantaggio è del Novara, all’11’. Moscati apre per Calderoni, assist per Puscas che segna, solo davanti ad Alfonso. Schenetti al 23' sfiora il palo, Strizzolo tre minuti dopo l’incrocio. Il portiere veneto nega il raddoppio a Ronaldo, Schenetti manca l’1-1. Trovato da Strizzolo al 43’.Ripresa, al 10’ angolo di Moscati, Puscas incorna. Strizzolo ha due occasioni, i lanci lunghi non portano al pari. Nel finale il contropiede sempre di Moscati, tre assist, persino più bravo di Puscas. Il Novara è alla seconda vittoria esterna in 9 gare, si porta così a +3 sulla zona playout.