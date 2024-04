Volley. La Prosecco Doc cade a Novara dopo 45 vittorie consecutive. La semifinale torna in partità. Sabato match decisivo a Palaverde

NOVARA – Il risultato che non ti aspetti. La Prosecco Doc Imoco cade a Novara in gara-2 della semifinale playoff dopo il netto 3-0 del Palaverde. Perde l'imbattibilità che durava da gara-3 della finale scudetto della passata stagione (2-3 in casa contro Milano l'11 maggio 2023) dopo 45 successi di fila e 335 giorni di gloria al tie-break, in un match riacciuffato in extremis e poi ceduto in volata con i 5 errori al servizio nel 5° set (Lubian, Wolosz, Plummer, Bugg e Haak) che pesano come un macigno sull'inatteso ko. Si torna ora al Palaverde per la “bella” in programma sabato.

Nei primi 2 set a Novara è girato tutto alla perfezione o quasi, con Markova (preferita ad Akimova nel ruolo di opposto nello starting-six) e Szakmary (5/6 per 83% in attacco nel primo set) a fare la voce grossa in fase di attacco. Viceversa Conegliano è stata irriconoscibile, ampiamente sotto il proprio standard: nel primo set 35% in attacco (Robinson Cook 30%) e 30% in ricezione. Tanto per dire la Prosecco Doc ha messo per la prima volta la testa avanti solo sul punteggio di 8-9 del secondo set con Plummer, parziale poi chiuso a stretto contatto, i tre punti di Markova e alcuni banalissimi errori delle pantere a regalare il set a Novara. Per la seconda volta in stagione Conegliano si trova sotto di due set. In Champions contro l'Eczacibasi al Palaverde la rimonta era riuscita.

E anche al PalaIgor si compie l'impresa, nonostante i 10 errori punti del terzo set vinto dalle pantere. Alla Prosecco Doc Imoco non bastano i 25 punti di Isabelle Haak, gli stessi di Markova, e i 20 di Kat Plummer.

E anche l'altra semifinale ha riservato un epilogo a sorpresa: Scandicci ha raddoppiato il 3-0 di gara-1 ed eliminato dalla corsa scudetto l'Allianz Milano di Paola Egonu battuta in casa.