Tredicina di Sant'Antonio, folla di pellegrini in Basilica

PADOVA - Seconda domenica di Tredicina a Padova e la Basilica di sant'Antonio inizia a mostrarsi affollata di pellegrini che, nel rispetto delle direttive anti Covid, dalle prime messe di stamani, domenica 7, hanno iniziato a venire a salutare il Santo. 161 fedeli alla messa della 6.30; 263 a quella delle ore 8; 350 devoti al rito delle ore 9.30 presieduta da mons. Gianfranco Agostino Gardin, vescovo emerito di Treviso, alla quale è intervenuto anche un gruppo di pellegrini arrivati da Jesolo. Sono arrivati anche alcuni pellegrini, a piedi, partiti nella notte, da Camposampiero, da Curtarolo, da Piove di Sacco. Un gruppo di pellegrini della Associazione Run di Camposampiero si sono messi in cammino alle 4 di questa mattina e sono arrivati in Basilica per la Santa Messa delle ore 11, alla quale hanno preso parte 400 fedeli.

