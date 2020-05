Busitalia, da lunedì 18 maggio i nuovi orari: ecco tutte le corse

PADOVA - Dalla mattina di lunedì 18 maggio entreranno in vigore i nuovi orari di BusItalia per il trasporto pubblico. Riprenderanno tutte le linee e sarà aumentata la frequenza, in concomitanza con la riapertura della maggior parte delle attività. L'autosnodato che fa le veci del tram avrà una frequenza di 7,8 minuti nell'arco della giornata. Nel caso si presentasse la necessità, saranno pronte a partire dai capolinea anche delle corse bis.

LEGGI E SCARICA I NUOVI ORARI---->Busitalia, gli orari in vigore dal 18 maggio.pdf

