PADOVA - I cantieri del tram mettono a dura prova la viabilità attorno all'area dell'ospedale. Ieri mattina, infatti, dalle 7.30 e almeno per un paio di ore la circolazione lungo via Giustiniani, via Falloppio, via Morgagni, fino ad arrivare a via Manzoni ha registrato pesanti rallentamenti. Anche chi ha cercato di aggirare le file passando per Santa Rita si è ritrovato imbottigliato. Rallentamenti che, a quanto si apprende, sarebbero legati ai cantieri del Sir 3.

«Sinceramente non ho avuto segnalazioni in questo senso ha spiegato ieri l'assessore alla Mobilità Andrea Ragona da quel che mi risulta, sono in corso dei lavori per lo spostamento di sotto sevizi in largo Meneghetti. Non so, però, se questi cantieri siano direttamente ricollegabili alle code che si sono registrate in zona».



LE FASI

Restando sempre sul fronte del Sir 3, a metà maggio sono iniziate le attività di bonifica bellica superficiale nell'area tra il Liceo Cornaro e il ponte di Voltabarozzo. Dopo aver concluso l'area del capolinea e le aree dal lato Voltabarozzo del Bacchiglione, le operazioni per la ricerca di eventuali residuati bellici si sono spostate nelle aree verdi nel lato verso il centro della città, dal Parco dei Platani fino al Liceo Cornaro. Sono iniziati anche i lavori nell'area della passeggiata Bianchini a ridosso del parco Iris. Si tratta di operazioni finalizzate all'adeguamento dei sottoservizi. Questo lavoro propedeutico è necessario per rendere le tubature del gas facilmente accessibili alle manutenzioni anche con l'arrivo della nuova linea tranviaria. La nuova condotta del gas verrà posizionata all'esterno dell'area interessata dalle corsie del tram. Nella stesura del progetto è stata rilevata l'interferenza con alcune alberature presenti ed è stato quindi predisposto un lavoro di censimento, approfondimento e analisi del livello di interferenza.



L'ABBATTIMENTO

Data l'interferenza insanabile e la condizione generale delle piante, la cui sicurezza risulterebbe molto compromessa con l'arrivo della linea tranviaria, si procederà quindi all'abbattimento di 36 piante con un diametro tra i 20 e i 50 centimetri e tre con un diametro oltre i 50 cm. Il progetto del Sir 3 prevede in tutto 11 cantieri principali suddivisi in: capolinea stazione, 28 sottocantieri lungo il percorso, e 2 cantieri fissi, al nuovo ponte sullo Scaricatore e al Capolinea di Voltabarozzo.



LE CARATTERISTICHE

La fine definitiva dei lavori è prevista per la primavera del 2025. I numeri della nuova linea parlano di una lunghezza complessiva del tracciato di 5,5 chilometri e di 13 fermate che saranno distanti tra di loro 450 metri. Le sottostazioni elettriche di alimentazione saranno invece 3. In servizio lungo il Sir 3 ci saranno poi 7 convogli da 3 casse lunghi 25 metri. Il tempo di percorrenza tra i due capolinea sarà di 18 minuti e la velocità commerciale media della linea si attesterà attorno ai 18 chilometri all'ora. La stazione appaltatane dell'opera, che è stata aggiudicata per 47 milioni di euro, è Aps holding. A realizzare i lavori sarà, invece, il Consorzio stabile europeo (impresa mandataria) e Ferruccio Ferrari, Mermec- Ste, Euro Ferroviaria Salcef Group (mandanti).