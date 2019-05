Traffico illecito di rifiuti elettronici, blitz e sequestri nel padovano

PADOVA I carabinieri del nucleo operativo ecologico (di Venezia, Padova e Genova) con personale dell'Agenzia delle dogane hanno eseguito un sequestro di un magazzino in provincia di Padova nonché di circa mille pannelli fotovoltaici e apparecchiature elettriche e batterie.



Il provvedimento è stato richiesto dopo due ispezioni di container nel porto di Genova. L'attività investigativa del Noe del capoluogo ligure è nata dopo monitoraggi sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti elettronici. Gli accertamenti hanno portato alla denuncia di tre persone, uno del Marocco e due del Burkina Faso - per traffico illecito di rifiuti. I tre, infatti, avevano organizzato almeno due spedizioni per il Burkina Faso e il Togo di circa 950 pannelli fotovoltaici usati, senza rispettare le norme in materia.



In particolare, i tre avevano omesso di allegare la documentazione attestante la funzionalità dei pannelli e di imballarli adeguatamente contro i danni durante il trasporto. Tutti i pannelli provenivano da dismissioni di grossi impianti fotovoltaici presenti in diverse regioni italiane. Il cittadino marocchino, titolare della società padovana che materialmente ha effettuato la spedizione, ha inoltre indicato nei documenti di trasporto un numero inferiore di pannelli e ha attestato falsamente che il materiale trasportato era costituito da apparecchiature elettriche ed elettroniche usate e non rifiuti. È stato inoltre accertato che nel capannone c'erano molti altri pannelli fotovoltaici, alcuni dei quali danneggiati, e numerose apparecchiature elettriche e elettroniche danneggiate o smontate.

