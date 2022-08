CAMPO SAN MARTINO - Automobilista avvisato, mezzo salvato, si può dire parafrasando il noto adagio, relativamente all'annuncio che l'Amministrazione comunale ha fatto a tutti i cittadini, seppur non riguardi esclusivamente i residenti. Il Comune guidato da Dario Luigi Tardivo, ha emesso un'allerta, si può definire così. «Da qualche mese l'Amministrazione ha dotato il corpo di Polizia locale di un telelaser, strumento preposto alla rilevazione delle infrazioni per alta velocità - si legge nell'annuncio - gli ultimi accadimenti in termini di incidenti stradali avvenuti nelle nostre strade comunali, evidenziano una pericolosa deriva comportamentale a scapito della sicurezza stradale, tra i quali, distrazioni e soprattutto alta velocità alla guida. Riteniamo necessario dare un freno a questi comportamenti altamente pericolosi per ciclisti, pedoni e altri utenti della strada. Entro breve - appena esperite le operazioni burocratiche - il dispositivo entrerà in funzione con la pattuglia della Polizia locale nelle diverse strade in tutto il territorio comunale».

Tolleranza zero

Insomma, alla luce di situazioni concrete e della richiesta dei cittadini di maggior sicurezza stradale, l'Amministrazione cittadina ha deciso una sorta di tolleranza zero, così da non dover correre ai ripari quando è troppo tardi. L'invito è quello di rispettare sempre i limiti di velocità, di non usare il telefono cellulare mentre si guida, e di fare estrema attenzione al sorpasso dei ciclisti, tenendo, nel caso, una distanza non inferiore a 1,5 metri. Questi ultimi devono usare le ciclabili se esistenti. La decisione di attivare il telelaser è scaturita dall'elevato numero di incidenti stradali. Prova ne è, osserva l'Amministrazione, che «già in questi ultimi mesi i controlli della Polizia locale si sono intensificati e hanno portato ad oltre 50 contravvenzioni, in particolare per guida pericolosa». Gli agenti in forza al Comune, che opera autonomamente e non in forma associata, sono l'istruttore capo Renato Contin ed il vice istruttore Matteo Menegon. Scelte come queste, quando vengono attuate generano sempre i timori tra non pochi utenti della strada, dei cosiddetti agguati, ossia, che le postazioni non siano visibili oltre al fatto che il vero motivo sia il fare cassa. Il Comune ribadisce che non è così in quanto c'è un preciso protocollo da rispettare per l'utilizzo del dispositivo, e non c'è motivazione economica, ma solo di garanzia della sicurezza.