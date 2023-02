San Martino di Lupari. Installano in negozio telecamere senza autorizzazione: titolari cinesi multati per un totale di 36 mila euro

SAN MARTINO DI LUPARI - Telecamere non autorizzate, medicinali scaduti, vie di fuga ostruite da scatoloni vari. Due negozianti cinesi sono stati multati per un importo complessivo di 36 mila euro.

I carabinieri di San Martino di Lupari e del nucleo ispettorato del lavoro di Padova hanno controllato due negozi in paese. E c'erano diverse irregolarità. Come la presenza di impianti di videosorveglianza per i quali non c'era nessuna autorizzazione, medicinali scaduti, mancata revisione degli estintori e le vie di fuga erano ostruite da diverso materiale. I due titolari, entrambi di origine cinese di 31 e 44 anni, sono stati multati.