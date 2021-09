CADONEGHE - Annegato nel Brenta, i genitori di Henry non credono al suicidio. A più di una settimana dalla morte del figlio 17enne, ripescato dalle acque del Brenta a Cadoneghe lunedì 20 settembre, mamma Clara e papà Evans Amadasun hanno ancora molti dubbi su cosa sia realmente accaduto al figlio la sera di sabato 18 settembre. «Troppe cose non quadrano dice il padre: ci sono cose non vere attorno alla sua scomparsa». E per farsi aiutare, la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati