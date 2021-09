L'appello disperato di mamma Clara: «Henry torna a casa, ti prego». Il sindaco: «Ti aspettiamo tutti»

CADONEGHE - Disperato appello di Clara, la mamma di Henry Amadosun, il 18enne sparito da Cadoneghe sabato scorso e del sindaco Marco Schiesaro oggi 20 settembre 2021. «Henry per favore torna a casa, pensa a me. Anche tua sorella e tuo papà ti aspettano. Torna, per favore». Il sindaco ha aggiunto: «C'è una comunità unita che ti aspetta, anche la comunità Indomita (società di calcio) di Vigodarzere. Da parte nostra, lo stiamo cercando ovunque. Ma per favore, Henry, torna a casa». Il giovane aveva lasciato un messaggio molto preoccupante agli amici su whatsapp prima di sparire.