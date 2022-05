PADOVA - Aveva avuto una relazione con un ragazzo più giovane di lei di 21 anni. Lei bella, lui spensierato, ma alla fine la storia è finita. Il giovane l’ha lasciata per una coetanea e a quel punto la donna, Annalisa Capovilla, 50 anni, ha perso la testa e ha iniziato a perseguitarlo. Messaggi, telefonate, appostamenti, tentativi di aggressione alla nuova fiamma dell’ex. Alla fine lui l’ha denunciata e ieri la cinquantenne padovana ha patteggiato una pena di 8 mesi per stalking.

Il giovane, originario di Vigonza, dopo mesi e mesi di persecuzioni ormai viveva in un “perdurante e grave stato di ansia e paura”.

La storia tra i due si era interrotta ad agosto 2020, e per mesi, fino all’atto della denuncia, a metà gennaio di quest’anno, quando la donna è stata sottoposta alla misura cautelare di divieto di avvicinamento, la Capovilla aveva continuato a tormentare l’ex fidanzato, reo di averla lasciata preferendole un’altra ragazza.

La donna telefonava e mandava messaggi continuamente per sapere dove il giovane si trovasse, per offenderlo e minacciarlo.

Non contenta la cinquantenne si era anche presentata di persona fuori dalla porta di casa e del posto di lavoro di lui pretendendo di controllare che all’interno non ci fossero altre donne.

La Capovilla aveva anche iniziato a pedinarlo in auto in qualsiasi suo spostamento fino a farsi trovare anche all’interno delle pertinenze della sua abitazione, entrando ovviamente in modo clandestino. Lo aspettava lì per vedere con chi entrava o con chi usciva. Addirittura una sera si mise a lanciare sassi contro l’uscio.

Quando ha scoperto che il 29enne aveva intrecciato una nuova relazione, la donna se l’è presa anche con rivale.

Offese, pedinamenti e addirittura tentativi di aggressione ogni volta che la vedeva, che lei fosse sola o in compagnia del giovane. E dalle minacce, alla fine la cinquantenne è passata anche ai fatti, arrivando a colpire il giovane con schiaffi e pugni.

In un primo momento, a gennaio, le è stato imposto il divieto di avvicinamento, ieri, di fronte al giudice, ha deciso di patteggiare la pena a otto mesi di reclusione, sospesa con la condizionale.